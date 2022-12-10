Алесю Беляцкому вручают Нобелевскую премии мира: прямая трансляция 10.12.2022, 15:13

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Церемония проходит в столице Норвегии.

10 декабря в 15.00 по минскому времени в Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее лауреатами в этом году стали российский фонд «Мемориал», украинский «Центр гражданских свобод» и основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

От имени белорусского правозащитника, который уже 17 месяцев находится в СИЗО, на вручении премии выступит его жена Наталья Пинчук.

Представитель Нобелевского комитета в своем вступительном слове отметила, что Альфред Нобель поддерживал науки, литературу и мир.

— В основе его видения было убеждение, что талантливые и упорные люди, могут изменить мир, — сказала спикер.

Политзаключенный Алесь Беляцкий является главой белорусского правозащитного центра «Весна».

14 июля 2021 года Алеся Беляцкого, а также его соратников Валентина Стефановича и Владимира Лабковича арестовали по «уголовному делу», когда у сотрудников «Весны» по всей Беларуси и в главном офисе в Минске прошли обыски. Политзаключенный уже больше года находится в СИЗО.

Ранее режим Лукашенко уже бросал Алеся Беляцкого за решетку. 24 ноября 2011 года правозащитника приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима. Тогда глава правозащитного центра «Весна» провел за решеткой 1050 дней (почти три года) и вышел на свободу 21 июня 2014 года.

— Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, которое возникло в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил всю свою жизнь делу демократии и мира в своей стране. Беляцкий в 1996 году создал правозащитную организацию «Весна» в 1996 году, в ответ на сомнительные изменения в Конституцию, которые дали Лукашенко диктаторские полномочия, — заявила представитель Нобелевского комитета, представляя лауреатов.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград. Она присуждается по пяти направлениям. Помимо содействию установлению мира во всем мире, это премия за научные достижения в области физики, химии, физиологии или медицине, а также литературе.

Ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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