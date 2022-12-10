закрыть
10 декабря 2022, суббота, 15:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Алесю Беляцкому вручают Нобелевскую премии мира: прямая трансляция

  • 10.12.2022, 15:13
  • 1,996
Алесю Беляцкому вручают Нобелевскую премии мира: прямая трансляция

Церемония проходит в столице Норвегии.

10 декабря в 15.00 по минскому времени в Осло началась церемония вручения Нобелевской премии мира. Ее лауреатами в этом году стали российский фонд «Мемориал», украинский «Центр гражданских свобод» и основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

От имени белорусского правозащитника, который уже 17 месяцев находится в СИЗО, на вручении премии выступит его жена Наталья Пинчук.

Представитель Нобелевского комитета в своем вступительном слове отметила, что Альфред Нобель поддерживал науки, литературу и мир.

— В основе его видения было убеждение, что талантливые и упорные люди, могут изменить мир, — сказала спикер.

Политзаключенный Алесь Беляцкий является главой белорусского правозащитного центра «Весна».

14 июля 2021 года Алеся Беляцкого, а также его соратников Валентина Стефановича и Владимира Лабковича арестовали по «уголовному делу», когда у сотрудников «Весны» по всей Беларуси и в главном офисе в Минске прошли обыски. Политзаключенный уже больше года находится в СИЗО.

Ранее режим Лукашенко уже бросал Алеся Беляцкого за решетку. 24 ноября 2011 года правозащитника приговорили к 4,5 годам колонии усиленного режима. Тогда глава правозащитного центра «Весна» провел за решеткой 1050 дней (почти три года) и вышел на свободу 21 июня 2014 года.

— Беляцкий был одним из инициаторов демократического движения, которое возникло в Беларуси в середине 1980-х годов. Он посвятил всю свою жизнь делу демократии и мира в своей стране. Беляцкий в 1996 году создал правозащитную организацию «Весна» в 1996 году, в ответ на сомнительные изменения в Конституцию, которые дали Лукашенко диктаторские полномочия, — заявила представитель Нобелевского комитета, представляя лауреатов.

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград. Она присуждается по пяти направлениям. Помимо содействию установлению мира во всем мире, это премия за научные достижения в области физики, химии, физиологии или медицине, а также литературе.

Ранее лауреатом Нобелевской премии по литературе стала белорусская писательница Светлана Алексиевич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников