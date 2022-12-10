Президент Литвы назвал предложение Лукашенко перевозить украинское зерно ловушкой 2 10.12.2022, 22:46

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Белорусскому режиму никто не доверяет.

Режим Лукашенко на этой неделе сообщил ООН, что согласен «без предварительных условий» на «транзит» через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросил разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции, пишет delfi.lt.

- Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях, – сказал журналистам в субботу президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя предложение Беларуси.

Он назвал инициативу Минска «старой песней, которую мы давно уже слышим» и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.

- Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется? – сказал президент Литвы.

Отметим, что вице-министр иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями».

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