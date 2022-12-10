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Президент Литвы назвал предложение Лукашенко перевозить украинское зерно ловушкой

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  • 10.12.2022, 22:46
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Президент Литвы назвал предложение Лукашенко перевозить украинское зерно ловушкой

Белорусскому режиму никто не доверяет.

Режим Лукашенко на этой неделе сообщил ООН, что согласен «без предварительных условий» на «транзит» через ее территорию украинского зерна для последующего экспорта из портов в Литве, однако снова попросил разрешения на экспорт своих удобрений, которые попали под санкции, пишет delfi.lt.

- Я думаю, это ловушка. Это ловушка, в которую хотят заманить и показать, что вот Запад снова ведет себя непоследовательно, не может договориться о санкциях, – сказал журналистам в субботу президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя предложение Беларуси.

Он назвал инициативу Минска «старой песней, которую мы давно уже слышим» и сказал, что Беларуси не доверяет и сама Украина.

- Как ей можно доверять, если она разрешает россиянам делать на своей территории все, что им хочется? – сказал президент Литвы.

Отметим, что вице-министр иностранных дел Беларуси Юрий Амбразевич на этой неделе обсудил вопрос экспорта украинского зерна с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Амбразевич также «повторил просьбу своего правительства, разрешить экспорт белорусских удобрений, которые сейчас находятся под санкциями».

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