Спецназ СБУ ликвидировал «КамАЗ» с целым подразделением оккупантов 1 11.12.2022, 12:58

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Точный удар «Альфы» из ПТРК попал на видео.

Спецназовцы ЦСО «А» СБУ уничтожили российский «КамАЗ» вместе с 10 захватчиками.

Об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

«Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский «КамАЗ» и его «пассажиров». После прямого попадания из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь», - говорится в сообщении.

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