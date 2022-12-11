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Спецназ СБУ ликвидировал «КамАЗ» с целым подразделением оккупантов

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  • 11.12.2022, 12:58
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Спецназ СБУ ликвидировал «КамАЗ» с целым подразделением оккупантов

Точный удар «Альфы» из ПТРК попал на видео.

Спецназовцы ЦСО «А» СБУ уничтожили российский «КамАЗ» вместе с 10 захватчиками.

Об этом сообщает в телеграм-канале Служба безопасности Украины.

«Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский «КамАЗ» и его «пассажиров». После прямого попадания из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь», - говорится в сообщении.

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