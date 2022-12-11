ВСУ готовят прорыв фронта по линии Сватово - Кременная 11.12.2022, 13:03

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Российские «мобики» не выдерживают атак.

ВСУ перебросили на Луганский участок фронта свежие подразделения, в результате ВС РФ получили контратаки и прорыв в обороне южнее Сватово.

8 декабря украинская армия перерезала дорогу Сватово - Кременная и пытается продвинуться дальше на восток. Если ВСУ нащупают слабые места в российской обороне южнее Сватово, то наступление, скорее всего, начнется почти одновременно с активными действиями на других направлениях, сообщает dialog.ua.

По словам российских офицеров, находящихся в Луганской области, полноценный прорыв обороны на этом участке приведет к тому, что ВС РФ будут отходить от Лисичанска и рискуют потерять Кременную, Лисичанск и Северодонецк.

Пока продвижение идет медленно, в том числе из-за раскисшей земли и нежелания украинского командования терять слишком много людей и техники. Но и это наступление ограниченными силами имеет успех.

Командование группировки ВС РФ вынуждено было отправить 9 декабря на позиции южнее Сватово три мотострелковые бригады, чтобы избежать прорыва. Об этом сообщает российский военный телеграм-канал «Воля» со ссылкой на собственные источники в ВС РФ.

Оккупанты признают, что ситуация на фронте сложная. «Там интенсивные бои шли всю последнюю неделю. Сначала нашу пехоту кидали вперед, проверяли, где у ВСУ оборона крепче. В нескольких местах застали их врасплох поначалу. Линии фронта же нет как таковой. Пару сел заняли. Штаб опять замечтал о выходе к Жеребцу. Тут получили контратаки, потеряли все свеже занятые села. Позавчера и вчера ВСУ небольшими ударными группами выбили наших мотострелков с дороги на Кременную и продвинулись еще вперед. Сейчас сюда тянут бригады от Мостков и Старобельска. В штабе уверены, что мобики получат боевой опыт и их боевой дух взлетит до небес. По факту мобики несут серьезные потери в основном от артиллерийского и минометного огня, еще только выдвигаясь на позиции. Я уже говорил, если ВСУ пойдут здесь на прорыв, они нашу оборону прорвут. Но я не верю, что решатся. Войск нагнали в ЛНР много, ВСУ ждут серьезные потери. Задачу свою они решат, если захотят, но не захотят, потому что побоятся терять 5-7 тысяч человек», - говорит командир российского армейского подразделения, находящегося в «ЛНР».

Южнее Сватово 9-10 декабря продолжались бои. Участок дороги Сватово - Кременная под контролем ВСУ. Наступательные действия силами подразделений до роты продолжаются.

Украинские офицеры отмечают, что ВСУ используют универсальную тактику нанесения максимального урона мелкими уколами россиянам. «Наступать то здесь, то там, просто чтобы наступать, - не наша стратегия. Мы спокойно сейчас решаем наши задачи на севере Луганской области. Стало труднее, потому что россияне пригнали крупные пополнения. Это нас замедлило, но это нас не остановит. Просто нужно тщательнее планировать операции. И ключ не в успехе на одном направлении, а в организованных действиях сразу во всех уязвимых местах противника, а их у него много. Мелкие уколы - лучший способ эти места выявить. Этим сейчас и занимаемся», - говорит украинский штабной офицер.

Если ВСУ нащупают слабые места в российской обороне южнее Сватово, то наступление, скорее всего, начнется почти одновременно с активными действиями на других направлениях.

По словам российских офицеров, находящихся в Луганской области, полноценный прорыв обороны на этом участке приведет к тому, что ВС РФ будут отходить от Лисичанска и, рискуют потерять Кременную, Лисичанск и Северодонецк.

«Вероятность такого развития событий высокая. В штабе РФ уверены, что здесь хватит войск, но мы же видим их качество. К тому же у нас как не было, так и нет никакого плана, никакой стратегии. Просто тупо держим безымянные лесопосадки, так же тупо идем зачищать села. Отгребаем, откатываемся. Бездумное и бессмысленное перемалывание людей в фарш. Оборону нужно формировать с прицелом на дальнейшее наступление. У нас тут никто так далеко не прицеливается. Каждое подразделение занимает свои позиции, часто не согласовывая это с соседями. Идеи нет. Елда (прозвище командующего группировкой генерала Суровикина - ред.) сейчас увлечен наступлением на Бахмут, мы ему не интересны. Поэтому тут не анархия, конечно, но бардак. Спрашиваешь комбатов, кто рядом стоит, какие задачи. Они плечами пожимают. Стоим в обороне, говорят. Приходится самостоятельно строить взаимодействие и пытаться сформировать оборонительные позиции так, чтобы можно было действовать, а не покорно сидеть в грязи на ж…е», - говорит командир одного из российских подразделений, находящегося в районе Сватово.

Офицеры обеих армий отмечают, что напряжение и интенсивность боев нарастают день ото дня. ВС РФ вновь начали, хоть и ограниченно на этом направлении, применять авиацию и активно используют дроны-камикадзе. ВСУ применяют американские и европейские РСЗО, разнося командные и наблюдательные пункты и склады.

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