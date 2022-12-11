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Видеофакт: Российских «зэков» пытают после бунта и отказа ехать на войну в Украину

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  • 11.12.2022, 13:21
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Видеофакт: Российских «зэков» пытают после бунта и отказа ехать на войну в Украину

Арестантов заставляют отказаться от воровских традиций, запрещающих сотрудничать с властью.

В Калужской исправительной колонии силовики пытали заключенных, выступавших против вербовки на войну в Украине.

Как пишет «Осторожно, Новости» со ссылкой на правозащитников Gulagu.net, заключенных избивали и пытали за отказ воевать. Силовики называли это «воспитательной работой» с заключенными, которые отказались ехать для участия в войне против Украины по своим убеждениям и также не одобряли отправку на войну других осужденных.

Глава правозащитной организации Владимир Осечкин рассказал, что есть регионы, где «блатные» и «воры» сотрудничают со спецслужбами для вербовки осужденных, а в других колониях криминальные авторитеты «считают неприемлемой возможность взять в руки оружие по приказу людей в погонах». Вербовщики пожаловались на это и спецслужбам дали указание «разобраться» с заключенными.

«Наш источник передал нам фото и видеоматериалы, которые сами тюремщики снимали для отчета наверх. За кадром остались пытки и избиения, которые по понятным причинам не сняли на видео. Все это говорит о том, что власть специально ухудшает положение осужденных в лагерях и создает условия для принуждения ехать на убой», - утверждает Осечкин.

На опубликованных Gulagu.net кадрах видно четырех заключенных. Двое из них сидят в наручниках, прижимая голову к столу, третью голову прижимает к столу силовик в одежде и шлеме. Четвертого узника поставили лицом к стене.

На опубликованных видео двух заключенных, которые стоят согнувшись с заломленными назад руками, заставляют повторять, что они отрицают воровские традиции.

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