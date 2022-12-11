Эль Мюрид: Намечается бросок ВСУ, который может поставить точку в войне
- 11.12.2022, 13:58
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Россия оказалась на грани грандиозного разгрома и капитуляции на условиях Киева.
Вечером 10 декабря ВСУ нанесли сокрушительные удары по скоплениям российских войск в Мелитополе и Токмаке. Можно говорить о подготовке украинцев к решающему бою войны, прорыве к Азовскому морю.
Об этом в своем блоге в Telegram написал российский военный и политический обозреватель Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).
Он высказал мнение, что наступление ВСУ уже «не за горами», раз украинцы начали так мощно прессовать оккупантов на Юге.
Отметим, что ВСУ любят применять в войне с РФ тактику «мелких порезов». Перед большим контрнаступлением они высокоточными дальнобойными орудиями выносят в тылу оккупантов базы, штабы, скопления техники, живой силы и боеприпасов. Это позволяет «обескровить» врага до такой степени, что он уже не в состоянии оказывать сопротивление наступающим силам ВСУ и бросается в бегство.
Именно это происходило при освобождении украинцами Харьковской области, а также правобережной части Херсонщины.
Мюрид отметил, что выход ВСУ к Азовскому морю станет финальной точкой в этой захватнической войне. «Выход к побережью будет означать конец войны на условиях Киева, так как тогда автоматически встает вопрос с устойчивостью Крыма и неизбежным прекращением его снабжения по земле. По морю снабжать 2-миллионный регион, да еще и в условиях, когда Черноморский флот с трудом может оборонять побережье... В общем, ситуация изменится самым кардинальным образом», - написал российский блогер. Дело в том, что выход на Азовское море позволит ВСУ уничтожить Крымский мост, что оставит оккупационную группировку ВС РФ на полуострове без снабжения. Удержать эту территорию уже не получится.