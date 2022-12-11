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Bloomberg: Нефтяное эмбарго больно бьет по России

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  • 11.12.2022, 14:43
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Bloomberg: Нефтяное эмбарго больно бьет по России

Страна в скором времени может столкнуться с тяжелейшим социально-экономическим кризисом.

Кремль, утратив из-за войны нефтяной рынок Европы, пытается перенаправить освободившиеся объемы в Азию. Для РФ и ее нефтяной отрасли это крайне болезненный процесс.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

Европа ввела почти полный запрет на импорт российской сырой нефти. И это стало тяжелейшим ударом по доходам России.

Опасения, что нефтяное эмбарго приведет к росту цен на «черное золото», не оправдались. Рынки спокойно пережили этот стресс.

А российская нефть даже обвалились в цене гораздо ниже введенного ценового потолка, составляющего $60 за баррель.

Путин своей агрессивной политикой лишил страну ключевого рынка сбыта энергоресурсов. Ранее в Европу россияне продавали в сутки около 1,5 млн баррелей.

Перенаправить в Азию объемы, освободившиеся с европейского рынка, Россия в полной мере не может. Для этого нет необходимых логистических мощностей.

Например, единственный трубопровод в Китай итак работает на 100%. Также загружен до предела экспортный терминал на тихоокеанском побережье Козьмино. А он является единственным, через который по морю возможны поставки нефти в Китай, Индию и Турцию.

Проблемой является также то, что азиатский рынок итак переполнен. В новом крупном поставщике там не особо заинтересованы. России приходится конкурировать с традиционными поставщиками, предлагая покупателям огромные скидки.

В Европе также не особо страдают по российской нефти. Экономика региона просела, в связи с чем потребности в энергоресурсах снизились. Происходящее стало очень тяжелым ударом для российского бюджета, который критически зависит от нефтедолларов.

Страна в скором времени рискует столкнуться с тяжелейшим социально-экономическим кризисом.

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