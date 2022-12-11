Русские оккупанты грабят своих убитых товарищей 8 11.12.2022, 15:29

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Погибших бросают на поле боя без обуви и одежды.

Видео, показывающее отношение русских оккупантов к своим погибшим товарищам, опубликовал у себя на странице командир отдельной группы украинской аэроразведки «Птицы Мадяра» Роберт Бровди с позывным «Мадяр».

Это видео, лишний раз свидетельствующее, что российские оккупанты покидают своих мертвых собратьев на поле боя.

Также выяснилось, что россияне не пренебрегают мародерством даже в отношении своих товарищей по оружию , в частности, на телах трех оставленных на поле боя среди мусора российских боевиков отсутствует обувь и верхняя одежда.

«Типичное отношение червей-интервентов к своим 200-м. Размародерили, вокруг мусора набросали, и норм. Учитывая, что эти позиции очень долго заняты россиянами, существует возможность выноса тел, по крайней мере по темному», – прокомментировал это видео Роберт.

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