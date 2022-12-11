Япония разместит гиперзвуковое оружие возле Сахалина и Курил? 1 11.12.2022, 15:47

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Для этого создадут два новых подразделения.

Минобороны Японии рассматривает вариант развертывания планирующих гиперзвуковых ракет на островах Кюсю и Хоккайдо, которые граничат с Сахалином и Курилами, сообщает The Moscow Times со ссылкой на японское телевидение.

Для этого в составе Сухопутных сил самообороны страны к 2026 году создадут два новых подразделения, которые будут управлять этим оружием.

Япония занимается разработкой гиперзвуковых ракет с радиусом действия несколько сотен километров с 2018 года. Однако после размещения этого оружия в упомянутых районах Минобороны собирается увеличить дальность пуска до 1000 км.

Хоккайдо является самым северным островом архипелага Японии. От России его отделяет пролив Лаперуза. Остров расположен в 43 км от Сахалина.

В конце ноября газета Mainichi Shimbun писала, что Япония планирует разработать новые ракеты, в том числе гиперзвуковые, с радиусом действия от 2000 до 3000 км. На данный момент из всех ракет на вооружении страны максимальную дальность — 100 км — имеют противокорабельные Type 12. Власти хотят увеличить ее до 1000 км.

Модернизированные снаряды с радиусом действия 1000 км собираются развернуть на островах Нансэй, с дальностью 2000 км — на острове Хонсю в окрестностях Фудзиямы. Самые дальнобойные снаряды (3000 км) разместят на Хоккайдо к середине 2030-х годов. По данным издания, ракеты предназначены для обороны островов в префектуре Окинава, а также архипелага Сенкаку, принадлежность которого оспаривают Япония и Китай.

Как сообщала газета Yomiuri, в случае законодательного закрепления права наносить превентивные удары по базам потенциального противника правительство Японии намерено субсидировать разработку более 10 видов ракет средней и большой дальности.

До этого Kyodo писала, что Токио собирается модернизировать свои управляемые ракеты класса «земля — воздух», чтобы они могли перехватывать гиперзвуковое планирующее оружие. Подобный опыт у страны есть. В 2017 году Япония усовершенствовала ракеты Type-03 с дальностью пуска в десятки километров для борьбы с крылатыми ракетами, летящими на малых высотах. Снаряды были приняты на вооружение в 2003 году и изначально предназначались для перехвата самолетов.

30 ноября стало известно о планах Японии приобрести у США до 500 крылатых ракет Tomahawk дальностью до 2500 км к апрелю 2027 года.

Токио озаботился вопросами безопасности из-за войны России с Украиной, обострения ситуации вокруг Тайваня и участившихся ракетных испытаний в Северной Корее. Кроме того, эти страны (РФ, Китай и КНДР) обладают ядерным оружием и тремя крупнейшими вооруженными силами в мире общей численностью 5,5 млн человек, поэтому соседство с ними становится все более напряженным.

В новой стратегии национальной безопасности власти Японии планируют признать Россию страной, «вызывающей серьезные опасения», пишет Asahi со ссылкой на источник в правительстве. При этом члены Либерально-демократической партии придерживаются более жесткой позиции и считают, что Россию надо расценивать как «угрозу». Документ должны подготовить до конца 2022 года. В новой версии сказано, что Россия «расшатывает основы международного порядка», ведя войну в Украине, а также усиливает стратегические связи с Китаем.

В августе Минобороны Японии представило рекордный проект бюджета в 5,6 трлн иен ($40 млрд) на финансовый год, начинающийся в апреле 2023-го. Всего с 2023 по 2027 год власти планируют выделить на оборону 43 трлн иен (около $319 млрд). Это в 1,5 раза больше показателя за предыдущую пятилетку.

Япония традиционно удерживала свой оборонный бюджет на уровне около 1% ВВП, полагаясь на «ядерный зонтик» США для поддержки собственных возможностей в соответствии с пацифистской Конституцией. Однако теперь власти постановили за 5 лет довести ежегодные расходы по этой статье бюджета до 2% ВВП.

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