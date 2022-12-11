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Эрдоган выдвинул Путину требование по Сирии

  • 11.12.2022, 16:09
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Эрдоган выдвинул Путину требование по Сирии

Глава Турции напомнил про договоренности 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным потребовал выполнения договоренностей 2019 года по Сирии

Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

По информации управления по связям администрации президента Турции, Эрдоган и Путин пообщались по телефону.

Турецкий лидер подчеркнул, что отряды народной самообороны Курдистана продолжают деятельность на севере Сирии. Он отметил необходимость очистки от них территории более 30 км у границ Турции в соответствии с достигнутыми в Сочи в 2019 году договоренностями.

Эрдоган также выразил надежду на скорейшее прекращение войны России против Украины.

Кроме этого, он коснулся реализации «зернового соглашения» и заявил, что благодаря его реализации из Украины было вывезено более 13 млн тонн агропродукции. Эрдоган выразил надежду, что «зерновым коридором» наряду с продовольствием будут экспортироваться и другие виды продукции.

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