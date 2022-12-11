Экономист: Лукашенко выдает желаемое за действительное 10 11.12.2022, 17:22

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Почему диктатор заявил о «крахе доллара».

С 12 декабря Нацбанк исключит евро из корзины иностранных валют. Обоснование – увеличение объемов внешней торговли с Россией и Китаем и сокращение товарооборота со странами ЕС.

После исключения евро из корзины валют доля российского рубля в ней будет занимать 60%, доллара — 30%, китайского юаня — 10%.

Тем временем 9 декабря Александр Лукашенко на саммите ЕАЭС в Бишкеке заявил:

«Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу».

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF отметил, что решение Нацбанка верное.

«Корзина валют для чего предназначена? Чтобы сгладить возможные резкие колебания белорусского рубля к остальным валютам. Но наличие конкретных валют там важно, когда присутствует значительным товарооборот с этими странами. А раз сейчас на основные позиции белорусского экспорта в ЕС наложены санкции, нет выручки в евро, то нет смысла выстраивать курс белорусского рубля вокруг евро», – сказал Марголин.

В корзине валют евро теперь заменяет китайский юань. Есть ли сомнения по этому решению?

«Для ответа на этот вопрос, нужно знать, сколько контрактов и каких объемов у Беларуси есть на данный момент с Китаем, покупает и продает ли нам КНР что-то за юани или предпочитает доллары. Но раз Нацбанка включил юани в корзину валют, то можно предположить, что товарооборот с Китаем в юанях достаточно значителен», – считает Марголин.

Прав ли Лукашенко, который предрек крах эпохи доминирования доллара?

«Он выдает желаемое за действительное. Думаю, его призывы к другим членам ЕАЭС переходить на расчеты в национальных валютах не будут иметь эффекта. Расчеты выгоднее проводить в свободно конвертируемой валюте: часто нужно продать товар в одной стране, а купить наоборот в другой. И что ты будешь делать с национальной валютой на счетах? Она будет лежать мертвым грузом. А доллары остаются свободной валютой, которой можно рассчитаться с любой страной и за любой товар», – отметил Марголин.

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