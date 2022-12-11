Bild рассказала, как немецкий сантехник вступил в ВСУ и спас родственников в Херсоне 11.12.2022, 19:31

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Эрик остается на передовой и воюет против оккупантов.

Когда российская армия в начале марта этого года оккупировала Херсон, 32-летний немецкий водопроводчик Эрик из Куксхафена решил взять оружие и сражаться на стороне ВСУ. Дело в том, что у Эрика украинские корни: в Херсоне у него остались дедушка и бабушка, которых он пообещал вызволить, пишет немецкая газета Blid.

На момент российского вторжения обоим пенсионерам — дедушке Эрика Юрию и бабушке Светлане — исполнилось по 82 года. Им пришлось тяжело в осажденном городе: они прятались в подвале и даже не знали, что их внук вместе с украинскими военными пытается пробиться к городу.

«Ничто не может подготовить вас к фронту. Россияне, если найдут, расстреляют из всего, что у них есть. Но я обещал своей матери: или я привезу с собой бабушку и дедушку, или меня похоронят в Украине», — говорит Эрик в интервью BILD.

В ноябре, когда российская армия ушла их Херсона, Эрик смог добраться до квартиры, в которой жили его родственники. Бабушка и дедушка сначала хотели остаться в родном городе, но Эрик уговорил их уехать в Германию — в их херсонской квартире не было ни электричества, ни воды, ни отопления.

«Вскоре после освобождения начались бомбежки. Вечером мы ложились спать под грохот артиллерии, утром просыпались от взрывов. Это было ужасно», — вспоминает Светлана в разговоре с BILD.

Одна из российский ракет упала рядом с домом Юрия и Светланы — стекла в окнах разбилсь. После этого они решились: проехали через Одессу и Киев, пересекли всю Польшу и оказались в Куксхафене — там пара отпраздновала 60-ю годовщину свадьбы.

«Мы прожили в Херсоне всю свою жизнь. И мы не знаем, что от него останется, когда мы вернемся. Но мы совершенно уверены, что вернемся и все восстановим. Мы хотим домой, наш дом — Украина», — говорит Юрий.

Эрик остается на передовой и воюет в рядах ВСУ. Слесарь говорит, что будет сражаться до тех пор, пока россияне не уйдут».

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