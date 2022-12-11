Генштаб похвастался, что российские захватчики «компактно располагаются на белорусских полигонах 2 11.12.2022, 21:15

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Компактная цель для ВСУ?

В эфире СТВ начальника Генштаба Вооруженных сил Виктора Гулевича спросили о задачах региональной группировки войск. Тот порассуждал, что это плюс — иметь российские войска на белорусской территории.

«Россия — наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории — это также как фактор нашего стратегического сдерживания. Размещаются они на полигонах компактно, проводят мероприятия подготовки.

Мы участвуем в мероприятиях, и это идет на пользу нашим Вооруженным силам — мы можем перенять боевые тактические приемы, способы выполнения задач, особенно характерные в современных конфликтах. И наличие нашего союзника способствует безопасности нашей страны», — сказал Гулевич в эфире.

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