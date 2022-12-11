The Guardian: Российские неонацисты планируют нападение на страны Балтии 6 11.12.2022, 22:25

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Кремль может потерять контроль над ультраправыми военизированными организациями.

На Западе волнуются, что российские неонацисты могут готовить нападение на страны Североатлантического альянса. Такое беспокойство было вызвано тем, что российская неонацистская военизированная группировка «Русич», которая связана с Кремлем, попросила своих членов предоставить разведданные относительно военной деятельности в Латвии, Литве и Эстонии.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники. Отмечается, что члены группировки могут совершить нападение, не согласовывая его с Кремлем.

Формирование «Русич», которое тесно связано с частной военной компанией «Вагнер», на днях обратилось к своим участникам с просьбой предоставить данные о пограничных постах и военных перемещениях в трех странах Балтии.

Источники The Guardian отмечают, что россияне могли разочароваться в Кремле и в ходе войны против Украины, и поэтому они могут пойти на такой шаг и напасть на страны НАТО. Таким образом они хотят вызвать эскалацию конфликта.

В то же время источники говорят, что Кремль может потерять контроль над ультраправыми военизированными организациями в РФ. По их словам, Кремль может быть не замешан в таком нападении на страны НАТО. Вывод об этом можно сделать из того факта, что властной верхушке РФ известны данные, которые сейчас пытаются достать члены «Русича».

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