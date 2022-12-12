Под Москвой горит торговый центр 4 12.12.2022, 10:39

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Площадь пожара выросла до девяти тысяч квадратных метров.

Утро 12 декабря 2022 года в России началось с масштабного пожара. В подмосковной Балашихе загорелся торговый центр «Стройпарк». Об этом со ссылкой на ГУ МЧС РФ сообщают росСМИ.

«Произошло возгорание стройматериалов на открытой площадке у ТЦ на площади 200 кв. метров. Огонь распространился на 1-й этаж», — написал сначала в своем Телеграмм-канале пропагандистский ресурс ТАСС.

Позже в российском МЧС уточнили, что площадь пожара в «Стройпарке» выросла до 700 кв. метров. Появилась информация о пострадавшем охраннике. Утверждается, что все сотрудники были оперативно эвакуированы.

Пожар в балашихинском ТЦ трудно потушить из-за того, что на территории здания очень много легковоспламеняющейся продукции и стройматериалов, сообщают в российских экстренных службах.

Площадь пожара в ТЦ в подмосковной Балашихе выросла до 9 тысяч квадратных метров, сообщают пропагандисты «РИА Новости» со ссылкой на МЧС РФ.

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