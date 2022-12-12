Огромный эшелон российских танков замечен в Витебской области 2 12.12.2022, 10:59

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архивное фото

Свежие кадры российской военной техники.

Огромный эшелон российских танков на составах РЖД замечен в Витебской области. В Беларуси идут совместные учения так называемоей региональной группировки войск Беларуси и РФ.

Сайт Charter97.org писал, как Генштаб Беларуси похвастался, что российские захватчики «компактно располагаются на белорусских полигонах.

⚡️ Огромный эшелон российских танков на составах РЖД замечен в Витебской области. pic.twitter.com/gwTOBNjHcJ — Сharter97.org (@charter_97) December 12, 2022

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