Умер лукашист Николай Щекин 6 12.12.2022, 11:15

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Ему было 49 лет.

Умер лукашенковский пропагандист Николай Щекин. Об этом сообщают провластные Telegram-каналы. Ему было 49 лет. Николай Щекин — заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук.

Одиозный эксперт был активным комментатором в госСМИ.

Лукашист с ученым званием не стеснялся рассказывать откровенные бредни. Как писал Charter97.org, Щекин заявлял, что в Америке 48 миллионов живут на улице. Также предрекал голодные бунты в странах Балтии и Польше.

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