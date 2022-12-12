Харьковские инженеры создали для ВСУ «невидимый» беспилотник «Эльф» 12.12.2022, 11:50

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Российские радары принимают БПЛА за птицу.

Харьковская компания ELF-systems разработала украинский дрон, которому дали название «Эльф». Его не могут засечь вражеские радары. Российские системы РЭБ бессильны, так как принимают беспилотник за птицу из-за небольших габаритов.

Подробности проекта выяснил сайт dev.ua.

Новинка уже прошла боевое крещение на фронте и хорошо себя зарекомендовала. По словам разработчика дрона Дениса Домового, бойцы украинской армии используют летательные аппараты «Эльф» для ведения разведки. Защитники Украины довольны результатом.

Создатели беспилотника отмечают, что по техническим характеристикам он не уступает иностранным аналогам, сочетая в себе передовые технологии, но при этом стоит в разы дешевле импортных.

Раньше дроны такого типа применяли в сельскохозяйственных и геодезических работах, но после 24 февраля ВСУ уже несколько раз запускали их на территорию страны-агрессора РФ и временно оккупированные ею районы.

«"Эльфы" оснащены спутниковой системой навигации, защищенной от помех, которая устанавливает координаты устройства с точностью до 1-3 метров даже в сложных условиях», — говорят в компании ELF-systems.

Автопилот и сверхточную съемку с воздуха дрона-разведчика обеспечивает антенна типа Helix.

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