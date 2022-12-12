Россию лишат лазеек для обхода санкций через третьи страны 12.12.2022, 12:00

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Для этого ЕС создает специальную должность.

Европейский союз создаст новую должность ответственного за реализацию санкций против РФ в третьих странах. Занять должность предложили Дэвиду О’Салливану, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Он был послом Евросоюза в США с 2014-го по 2019-ый год, а в последние годы возглавляет Институт международных и европейских отношений.

С января новый чиновник должен будет бороться с попытками обойти ограничения, которые Европейский союз наложил на экономику РФ, представителей власти и близких к ней бизнесменов. Прежде всего это касается Турции, среди других стран, привлекающих пристальное внимание Брюсселя, — Сербия и ОЭА, говорит высокопоставленный чиновник ЕС.

Ожидается, что решение о назначении будет принято во вторник. Отметим, что сейчас западные страны начинают активно бороться с поставками в РФ запрещенных ими товаров промышленного, военного и двойного назначения.

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