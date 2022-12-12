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В Вильнюсе снесут Дом Москвы

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  • 12.12.2022, 14:06
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В Вильнюсе снесут Дом Москвы

Такое решение принял участковый суд Вильнюса.

Участковый суд города Вильнюса дал право Строительной инспекции снести Дом Москвы и предусмотрел штраф в размере 300 евро на общественное учреждение, управляющее зданием, за каждый день невыполнения решения, сообщает delfi.lt.

«После того, как суд предоставил Строительной инспекции право на снос незаконно построенного здания, в ближайшее время будет составлена смета на снос и проведены процедуры госзакупок для выбора подрядчика, который будет выполнять работы по сносу. Планируется, что снос Дома Москвы завершится к концу 2023 года», — говорится в сообщении инспекции, распространенном 12 декабря.

Идея Дома Москвы в Вильнюсе появилась в 2004 году, после визита тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова в Вильнюс, во время празднования 750-летия коронации короля Миндовга. Тогда было принято и решение о реализации аналогичного проекта вильнюсского дома в Москве.

В 2008 году Вильнюсское самоуправление выдало разрешение на строительство здания на пересечении улиц Ринктине и Юозапавичюс, началось строительство. Однако в 2016 году Окружной суд города Вильнюса частично удовлетворил иск Строительной инспекции и признал выданное самоуправлением разрешение незаконным, так как оно нарушает требования по высоте и плотности застройки.

В докладе «Оценка угроз национальной безопасности 2017 года» Департамент государственной безопасности Литвы отметил, что перспективы проекта Дома Москвы в Вильнюсе «имеют относительно высокое символическое и практическое значение для России как потенциального инструмента ее влияния, внутренней политики и публичной дипломатии».

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