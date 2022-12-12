Песков: Большая пресс-конференция Путина в этом году не состоится 14 12.12.2022, 15:00

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Конференцию в течение 10 лет проводили каждый декабрь.

Правитель РФ Путин в этом году не станет проводить большую пресс-конференцию. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

На вопрос о том, состоится ли до конца 2022-го года послание правителя Федеральному собранию РФ, представитель Кремля ответил: «По посланию надо уточнять. Мы еще будем ориентировать по посланию».

Отметим, что Путин устраивает большие пресс-конференции с 2001 года, начиная с 2012 года их проводили в декабре. До этого правитель не проводил ежегодную пресс-конференцию лишь в 2005 году. Также мероприятия не проходили с 2009 по 2011 год, когда Путин занимал пост премьер-министра РФ.

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