Датские ученые нашли доказательства существования океана на Марсе 12.12.2022, 16:59

Исследователи изучили метеориты с поверхности Красной планеты.

Группа исследователей, которую возглавили астрономы Копенгагенского университета, нашла доказательства того, что на Марсе могли быть океаны, пишет «Европульс».

К такому выводу исследователи пришли после изучения метеоритов, которые были выбиты с поверхности Марса после ударов астероидов (многие такие марсианские метеориты упали на Землю).

Анализ метеоритов показал, что около 4,5 миллиарда лет назад на Марсе было достаточно воды, чтобы вся планета была покрыта океаном глубиной 300 метров. Это произошло в течение первых 100 миллионов лет существования Марса. По словам ученых, большая часть воды, составлявшей древний океан на Марсе, поступила из богатых углеродом хондритовых метеоритов, прибывших из внешней части Солнечной системы.

Ученые сообщили, что их открытие указывает на большую вероятность того, что условия для возникновения жизни существовали на Марсе задолго до Земли.

Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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