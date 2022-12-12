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Баян и балалайка: минобороны РФ объявило странный сбор

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  • 12.12.2022, 18:17
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Баян и балалайка: минобороны РФ объявило странный сбор

В России придумали удивительный способ для «поднятия духа» военнообязанных.

Пока украинцы собирают деньги на тепловизоры и автомобили, россияне решили развлечь своих военнообязанных.

На десятом месяце полномасштабной войны с Украиной, когда потери РФ составляют уже почти 95 тыс. оккупантов, министерство обороны страны-террориста объявило крайне удивительный сбор помощи своим «воинам».

Речь идет о сборе музыкальных инструментов «для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в спецоперации». Об этом сообщили российские муниципальные учреждения.

Пока известно, что балалайки и гармошки начали собирать в Санкт-Петербурге.

«Министерством обороны Российской Федерации организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов... мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющих профессионального музыкального образования», – говорится в сообщениях.

Россияне объясняют, будто «музыкальные инструменты нужны для поднятия боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги, а также морально-психологической разгрузки». Среди инструментов, которые можно сдать: баяны, аккордеоны, губные гармошки, гитары и балалайки.

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