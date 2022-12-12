Россия перебросила в Беларусь эшелон танков Т-72 6 12.12.2022, 18:44

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Танки прибыли на станцию вблизи полигона, где находятся российские военные.

Россия перебросила в Беларуси еще 13 танков Т-72. Эшелон с танками отправили 8 декабря с железнодорожной станции Буй (Костромская область РФ). Он прибыл на железнодорожную станцию Заслоново (Лепельский район, Витебская область Беларуси) позавчера, 10 декабря.

Как сообщает «Униан» со ссылкой на мониторинговые группы, вблизи станции Заслонове находится полигон «Лепельский», где с октября 2022 года размещается одна из групп солдат ВС РФ, возможно мобилизованных.

Можно предположить, что переброска туда танков может означать подготовку российских танкистов на этом полигоне.

Другая мониторинговая группа подтверждает переброску эшелона российских танков в Беларусь. По информации наблюдателей, эшелон прибыл на станцию Заслоново 10 декабря в 02:05. В 17:10 в тот же день была начата разгрузка.

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