Зеленский: Если Путин неожиданно умрет, то войны не будет 3 12.12.2022, 19:24

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Владимир Зеленский

Страна после его смерти будет сосредоточена на внутренних делах, считает он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война может прекратиться после вероятной смерти российского лидера Владимира Путина, так как при таких условиях институции страны-оккупанта не будут работать. Об этом Зеленский сказал во время шоу «Мой следующий гость не нуждается в представлении».

Президент Украины отметил, что большой процент российских граждан верят Путину.

«Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся», - сказал Зеленский.

Он отметил, что война может закончиться после смерти Путина в результате болезни или несчастного случая именно потому, что его режим – авторитарный, где многое зависит от одного человека.

«Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней», - заявил глава государства.

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