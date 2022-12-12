На границе Индии и Китая впервые за два года начались столкновения военных 3 12.12.2022, 20:01

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Несколько индийских и китайских солдат получили ранения.

Несколько индийских и китайских солдат получили ранения в результате перестрелки в округе Таванг штата Аруначал-Прадеш 9 декабря. Об этом сообщили источники агентства ANI и подтвердила индийская армия в понедельник. После столкновения обе стороны отступили от места происшествия.

Военные КНР вышли на линию фактического контроля, разделяющую страны, после чего их остановили индийские солдаты. По информации ANI, несколько военнослужащих обеих стран получили «легкие ранения». Позже стороны отступили от района.

Линия фактического контроля — демаркационная линия между Индией и Китаем протяженностью 4057 км. Долгое время ее не признавали юридически, однако она остается границей де-факто. Линию утвердили после пограничной войны Индии и Китая в 1962 году. Споры сторон по этому вопросу происходят регулярно, поскольку до сих пор нет общепризнанной границы этой территории.

Позиции индийских и китайских военных в регионе Ладакх расположены в непосредственной близости от линии фактического контроля в нескольких местах. После нескольких раундов переговоров на дипломатическом и военном уровне противостояние в некоторых точках ослабло, и в этих районах было запрещено военное патрулирование. Однако в других местах обстановка продолжает обостряться.

После инцидента представители индийского и китайского военного командования провели встречу, на которой обсудили произошедшее «в соответствии с механизмами по восстановлению мира и спокойствия».

Это первый инцидент такого рода после 15 июня 2020 года. Тогда 20 индийских солдат были убиты и еще несколько были ранены в столкновении с китайскими военными в долине Галван на индийско-китайской границе.

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