ВСУ перерезали логистическую артерию армии РФ под Мелитополем

ВСУ перерезали логистическую артерию армии РФ под Мелитополем1
- 12.12.2022, 23:54
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Путь на Донбасс отрезан.
В Запорожской области возле оккупированного Мелитополя поврежден мост, который использовался для переброски техники армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В Мелитополе «устал» мост, соединявший город с селом Константиновка. Это один из стратегически важных мостов после «усталости» Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления», - сообщил мэр Мелитополя Федоров.
В то же время, в телеграмм-канале незаконно созданной оккупационной администрации города утверждается, что мост не разрушен, однако взрывом повреждены его опоры и поэтому движение через него прекращено. Взрыв, по данным оккупантов, произошел около 21:00.