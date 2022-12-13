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Ходжес объяснил, когда Украина вернет Крым

  • 13.12.2022, 1:32
Ходжес объяснил, когда Украина вернет Крым
Бен Ходжес

Американский генерал в отставке считает, что остановки боев из-за зимы не будет.

Украина сможет вернуть себе контроль над оккупированным Крымом до августа 2023 года. Так считает бывший командующий Армией США в Европе генерал Бен Ходжес.

Как пишет Newsweek, свой прогноз американский военный озвучил на фоне сообщений о том, что украинские войска нанесли удар по гостинице, в которой жили российские наемники ППК «Вагнер». Многие погибли. Ходжес убежден, что Украина «продолжит уничтожать» российские штабы и линии связи в ближайшие недели до февраля.

Он пояснил, что таким образом Киев создаст условия для освобождения Крыма от российской оккупации. И операция по возвращению полуострова будет «определяющей фазой кампании».

«Я ожидаю, что они освободят Крым до августа», – написал Ходжес в Twitter.

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