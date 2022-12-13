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ВСУ могли ликвидировать сына Пригожина по время удара HIMARS по Кадиевке

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  • 13.12.2022, 8:30
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ВСУ могли ликвидировать сына Пригожина по время удара HIMARS по Кадиевке

Павел Пригожин в этот день останавливался в разгромленном штабе ЧВК «Вагнер».

Сын Пригожина посещал штаб российской ЧВК Вагнера на Донбассе, который накануне был уничтожен украинской армией в ходе ракетного удара в субботу.

Штаб располагался в населенном пункте Кадиевка (оккупированная часть Луганской области).

Об этом пишет член группы проекта журналистских расследований Bellingcat Арик Толер.

На своей странице в социальной сети Twitter он обратил внимание на фотографию мужчины, похожего на Павла Пригожина, который стоит на фоне здания с надписью «Гостевой дом Жданова».

Накануне украинскими властями в Сети было опубликовано изображение разгромленной базы российских наемников - здание с указанной надписью также попало под удар.

Толер опубликовал фотографии Павла (сын Пригожина) из его удаленного аккаунта в российской социальной сети «Вконтакте» и со страницы его матери в той же соцсети.

Человек на исходном фото из Кадиевки похож на сына Пригожина, отмечает аналитик.

Подразделение ВСУ накануне нанесли удар из HIMARSов по гостинице в населенном пункте, где базировались российские наемники. Пригожин-старший ранее заявлял, что его сын находится в рядах организованной им ЧВК.

Глава Луганской ОВА ранее в Telegram-канале подтвердил удар украинской артиллерии по базе оккупантов в Кадиевке. Ранее в Сети появились кадры результатов работы украинской артиллерии по базе оккупантов в Кадиевке на Луганщине.

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