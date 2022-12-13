На границе с Беларусью горят казармы и техника Минобороны РФ 13.12.2022, 8:48

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Стали известны последствия мощного удара по Брянской области.

В РФ ночь прошла неспокойно. В этот раз «не спалось» жителям Брянской области на границе с Беларусью. Там прогремели мощные взрывы, которые испуганные россияне сначала даже спутали с землетрясением.

В российских Telegram-каналах сообщают, что «прилетело» в воинскую часть. Пропагандисты уже устроили панику из-за того, что Украина якобы атаковала Брянщину из HIMARS, передает УНИАН.

«В Клинцах Брянской области, по сообщениям местных, очень громко, дым в районе воинской части (на фото). Кроме того, сообщают о взрывах и пожарах в Климово Брянской области», - сообщали россияне.

Местные жители писали, что «бабахнуло знатно» и после удара горят военные казармы. В некоторых Telegram-каналах даже начали обвинять командование РФ, которое не смогло захватить в Украине Черниговскую область.

«Расстояние для HIMARSировок военных объектов в Клинцах и Климово Брянской области, как видите, вполне себе реальные (дальность стрельбы ракет HIMARS, напомню, до 84 км), спасибо великим кремлевским геостратегам, слившим Черниговскую область»,- сокрушаются россияне.

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По информации местных жителей, в одном из мест «прилетов» находилась стоянка техники Минобороны РФ.

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