На границе с Беларусью горят казармы и техника Минобороны РФ
- 13.12.2022, 8:48
- 2,816
Стали известны последствия мощного удара по Брянской области.
В РФ ночь прошла неспокойно. В этот раз «не спалось» жителям Брянской области на границе с Беларусью. Там прогремели мощные взрывы, которые испуганные россияне сначала даже спутали с землетрясением.
В российских Telegram-каналах сообщают, что «прилетело» в воинскую часть. Пропагандисты уже устроили панику из-за того, что Украина якобы атаковала Брянщину из HIMARS, передает УНИАН.
«В Клинцах Брянской области, по сообщениям местных, очень громко, дым в районе воинской части (на фото). Кроме того, сообщают о взрывах и пожарах в Климово Брянской области», - сообщали россияне.
Местные жители писали, что «бабахнуло знатно» и после удара горят военные казармы. В некоторых Telegram-каналах даже начали обвинять командование РФ, которое не смогло захватить в Украине Черниговскую область.
«Расстояние для HIMARSировок военных объектов в Клинцах и Климово Брянской области, как видите, вполне себе реальные (дальность стрельбы ракет HIMARS, напомню, до 84 км), спасибо великим кремлевским геостратегам, слившим Черниговскую область»,- сокрушаются россияне.
ArticleImage Id:104213]
По информации местных жителей, в одном из мест «прилетов» находилась стоянка техники Минобороны РФ.