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Военизированные части МЧС Азербайджана поставили на место российских «миротворцев»

  • 13.12.2022, 9:20
  • 4,276
Военизированные части МЧС Азербайджана поставили на место российских «миротворцев»

Ситуация на трассе Шуша – Ханкенди обостряется.

Азербайджанцы продолжают принимать участие в акции протеста на трассе Шуша – Ханкенди. Главные участники протестов — экологи. Они требуют провести мониторинг незаконной деятельности армян на территории Азербайджана, которую пока контролируют «миротворцы» из РФ.

Вчера, 12 декабря, к участникам протестов присоединились военизированные части МЧС, информирует «Украина 365».

Утром они прибыли в район трассы, чтобы морально и физически поддержать экологов. Местные СМИ сообщают, что были доставлены палатки, в которых могут ночевать протестующие. Также военнослужащие Азербайджана провели воспитательную беседу с «миротворцами». Кадры беседы тоже попали в Сеть.

В тот же вечер протестующие установили палатки на трассе и провели там ночевку. Участники протестов требуют от российской стороны, чтобы к ним приехал командующий «миротворцами» Андрей Волков.

Азербайджанские СМИ сообщают, что 3 и 7 декабря целый ряд государственных экологических и экономических служб провел предварительные переговоры с российским командованием.

Мониторинговая группа должны была проверить незаконную эксплуатацию полезных ископаемых со стороны Армении, но на территории Азербайджана. В первый день акции протеста на трассу прибыло до 500 человек.

В скором времени туда планируется провести электричество. Изначально россияне пытались угрожать акционерам оружием, однако позже его спрятали.

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