Минобороны скрывает, зачем в военные билеты белорусов вклеивают мобилизационное предписание 2 13.12.2022, 10:50

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Это далеко не ежегодная процедура.

Житель Барановичей, придя по повестке из военкомата для «сверки учетных данных», получил мобилизационное предписание в свой воинский билет. Для чего оно, мужчине толком не пояснили.

«Добрый день, вы можете прокомментировать выдачу мобилизационных предписаний военкоматом? После сверки данных вклеивают в военный билет, толком ничего не объясняют», – такой вопрос поступил в редакцию intex-press.by от читателя.

По словам мужчины, на учете в военкомате он состоит более 10 лет, но красную бумажку в воинский билет ему вклеили впервые.

– Они пишут, что придите для сверки данных. А по факту ты получаешь предписание, – отметил горожанин.

В предписании, которое ему выдали говорится, что в случае объявления мобилизации в стране он обязан будет в течение 38 часов, не дожидаясь повестки из военкомата, явиться с паспортом, воинским билетом, вещами и запасом еды на сутки на мобилизационный пункт по указанному в предписании адресу или в военкомат.

«Почему мобилизационные предписания в Барановичах начали выдавать именно сейчас, мы готовимся к войне»? – такой вот простой вопрос журналисты отправили в военное ведомство от имени обычного горожанина. При этом они сделали акцент на том, что предписания жители города получают впервые за много лет, а значит, это далеко не ежегодная процедура.

На днях пришел ответ из Министерства обороны: «Проверка учетных данных – это стандартная ежегодная процедура, которая носит плановый характер. Завершить мероприятия планируется до конца текущего года. Военное ведомство на своих официальных ресурсах и через государственные СМИ оперативно информирует общественность о проводимых мероприятиях по сверке учетных данных».

Как несложно заметить, ситуацию он так и не прояснил.

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