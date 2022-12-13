В Беларуси по поручению Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности

В Беларуси по поручению Лукашенко начали внезапную проверку боевой готовности1
- 13.12.2022, 10:33
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Наводятся мостовые переправы через реки Неман и Березина.
В Министерстве обороны Беларуси заявили о внезапной проверке боевой готовности. Она начата по поручению Лукашенко, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мероприятия будут носить комплексный характер, войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина», — говорится в сообщении.
Там также отмечается, что в «данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности».