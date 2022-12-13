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Из-за снегопада на границах Беларуси с ЕС транспортный коллапс

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  • 13.12.2022, 11:07
  • 1,892
Из-за снегопада на границах Беларуси с ЕС транспортный коллапс

Въезда в Евросоюз ожидают тысячи машин.

Снегопады еще больше усложнили ситуацию с очередями фур, которые ждут въезда в ЕС. Машин так много, что снегоуборочная техника не может попасть на некоторые участки дорог у границы, пишет телеграм-канал «Хартия-97%».

На 12 декабря на границе наблюдалась следующая картина: с Латвией – более 700 грузовиков, с Литвой – более 3170 грузовиков, с Польшей – свыше 1060 грузовиков.

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