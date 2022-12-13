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Гигантская воронка и развороченная техника: видео удара по военным РФ на границе с Беларусью

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  • 13.12.2022, 11:55
  • 15,172
Гигантская воронка и развороченная техника: видео удара по военным РФ на границе с Беларусью

Стали известны новые детали мощных взрывов в воинской части под Брянском.

Стали известны подробности мощных взрывов и пожара, которые произошли в одной из воинских частей в Брянской области.

В Сети опубликовано видео последствий «бавовны», которая произошла в одном из мести дислокации оккупантов РФ.

В частности, в результате взрывов на территории воинской части образовалась огромная воронка.

Кроме того, вокруг разбросана поврежденная тяжелая военная техника РФ, пострадавшая в результате взрывов.

Автор видео утверждает, что в результате взрывов пострадало здание казармы, расположенной в части.

«Вот последствия ночного прилета… осколки разлетелись», - говорит автор видео.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что в Брянской области РФ в ночь на 13 декабря прогремели мощные взрывы сразу в нескольких населенных пунктах.

По сообщениям местных жителей, есть вероятность того, что в результате взрывов произошел пожар в воинской части.

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