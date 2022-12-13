Пригожин соврал, что его сын находится на войне в Украине

Пригожин соврал, что его сын находится на войне в Украине1
- 13.12.2022, 15:10
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Российские хакеры вычислили его местонахождение.
По словам главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, его сын, 24-летний Павел Пригожин, успел пройти закалку в российской армии и побывать в горячих точках Сирии.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на предпринимателя Евгения Пригожина.
По данным российского канала, Евгений Пригожин не стал раскрывать задачу сына. Только указал местонахождение. Мол – это все на Донбассе, и пригласил журналистов самостоятельно посетить место боев и пообщаться с парнем.
«Мой сын в 18 лет пошел в армию и честно отслужил свой срок. Через месяц после армии уехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ППК «Вагнер», где и получил свой первый «Черный крест», - сказано в сообщении.
На странице украинского политика Борислава Березы появилась информация, что Евгений Пригожин лжет. По словам Березы, Пригожин всего не продумал и забыл, что в современном мире отследить человека не так сложно.
Ибо как выяснили российские хакеры, Пригожин младше практически каждый день заказывает себе обеды в элитный район Санкт-Петербурга.
«Но Пригожин оказался тупым и не подумал, что в современном мире любой человек оставляет цифровой след. Поэтому его сразу поймали на лжи. По данным российского сервиса «Яндекс.Эда» Павел Пригожин «почти всегда» заказывает себе «сухпаек» нет, не на передовую, а... в элитный поселок северный версаль в лохмотье, Санкт-Петербург», – написал Борислав Береза на своей официальной странице в Телеграмме.
Более того, Борислав Береза с сарказмом предполагает, что после сытного обеда, Павел Пригожин «с помощью батута Рогозина прыгает на Донбасс. Но учитывая, что батут недоработан, то Пригожин-джуниор остается в своем особняке».
Кстати, по информации Березы, особняк в котором находится сын Пригожина площадью почти 1000 м2. И стоит он около 2,5 млн долларов.