Пригожин соврал, что его сын находится на войне в Украине 1 13.12.2022, 15:10

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Павел Пригожин

Российские хакеры вычислили его местонахождение.

По словам главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, его сын, 24-летний Павел Пригожин, успел пройти закалку в российской армии и побывать в горячих точках Сирии.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на предпринимателя Евгения Пригожина.

Павел Пригожин

По данным российского канала, Евгений Пригожин не стал раскрывать задачу сына. Только указал местонахождение. Мол – это все на Донбассе, и пригласил журналистов самостоятельно посетить место боев и пообщаться с парнем.

«Мой сын в 18 лет пошел в армию и честно отслужил свой срок. Через месяц после армии уехал на войну в Сирию. С тех пор он постоянно находился и находится в горячих точках в составе ППК «Вагнер», где и получил свой первый «Черный крест», - сказано в сообщении.

На странице украинского политика Борислава Березы появилась информация, что Евгений Пригожин лжет. По словам Березы, Пригожин всего не продумал и забыл, что в современном мире отследить человека не так сложно.

Ибо как выяснили российские хакеры, Пригожин младше практически каждый день заказывает себе обеды в элитный район Санкт-Петербурга.

«Но Пригожин оказался тупым и не подумал, что в современном мире любой человек оставляет цифровой след. Поэтому его сразу поймали на лжи. По данным российского сервиса «Яндекс.Эда» Павел Пригожин «почти всегда» заказывает себе «сухпаек» нет, не на передовую, а... в элитный поселок северный версаль в лохмотье, Санкт-Петербург», – написал Борислав Береза на своей официальной странице в Телеграмме.

Более того, Борислав Береза с сарказмом предполагает, что после сытного обеда, Павел Пригожин «с помощью батута Рогозина прыгает на Донбасс. Но учитывая, что батут недоработан, то Пригожин-джуниор остается в своем особняке».

Кстати, по информации Березы, особняк в котором находится сын Пригожина площадью почти 1000 м2. И стоит он около 2,5 млн долларов.

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