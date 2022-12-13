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Под Минском заметили колонну военной техники

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  • 13.12.2022, 16:32
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Под Минском заметили колонну военной техники

В составе колонны - десятки бронированных авто.

Читатели сайта Charter97.org заметили колонну военной техники под Минском. Это десятки боевых машин пехоты (БМП), грузовиков, бронированных автомобилей.

Техника с лукашенковскими флагами двигалась со стороны агрогородка Колодищи в сторону агрогородка Гатово.

Напомним, что сегодня министерство обороны Беларуси заявило о внезапной проверке боевой готовности.

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