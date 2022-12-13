Под Минском заметили колонну военной техники

Под Минском заметили колонну военной техники2
- 13.12.2022, 16:32
- 3,464
В составе колонны - десятки бронированных авто.
Читатели сайта Charter97.org заметили колонну военной техники под Минском. Это десятки боевых машин пехоты (БМП), грузовиков, бронированных автомобилей.
Техника с лукашенковскими флагами двигалась со стороны агрогородка Колодищи в сторону агрогородка Гатово.
Напомним, что сегодня министерство обороны Беларуси заявило о внезапной проверке боевой готовности.
Колонна военной техники замечена под Минском.— Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022
Это десятки единиц БМП, грузовиков, бронированных автомобилей. Техника с лукашенковскими флагами двигалась со стороны агрогородка Колодищи в сторону агрогородка Гатово. pic.twitter.com/ZiCCTOL3Wo