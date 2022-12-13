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«Минсктранс» отменил рейсы в Литву, Латвию и Польшу на Новый год

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  • 13.12.2022, 17:23
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«Минсктранс» отменил рейсы в Литву, Латвию и Польшу на Новый год

Пассажирам придется сдать билеты.

Стало известно, что «Минсктранс» отменил международные рейсы на Новый год в Литву, Латвию и Польшу. Информация об этом появилась на сайте организации.

В частности, рейсы отменены в Варшаву, Вильнюс, Каунас, а также Ригу.

По информации организации, 31 декабря текущего года в Варшаву отменены рейсы, которые планировались на следующее время: 6:30, 13:30, 19:00 и 22:00. Обратные рейсы в Минске, на 07:00, 12:00, 16:30, 19:30, 21:00 и 23:00, также отменяются.

Кроме того, на 31 декабря из Минска в Ригу не состоится рейс на 22 часа. На это же время отменен рейс и в обратную сторону.

Отмечается, что 31 декабря не состоится рейс из Минска в Каунас, назначенный на 23.30. Из Каунаса в Минске отменен рейс, который планировался на 17.30.

В первый день января 2023 года отменен автобус из Минска в Ригу на 09.40. Кроме того, не состоится и обратный рейс из Риги в Минск, который планировался на 08.50.

Также на 1 января 2023 года не состоятся рейсы в Вильнюс, запланированные на 01:50, 07:30, 08:30, 11:00. Обратные рейсы из Вильнюса в Минск, на 08:00, 14:00, 16:00, 18:00, также отменены.

Сообщается, что в первый день нового года не состоятся рейсы в Варшаву, которые были назначены на 00:10 и 08:00. В обратном направлении, из Варшавы в Минск рейс, планировавшийся на 07.00, также отменен.

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