Как Офис Тихановской радуется возможному транзиту зерна через территорию Беларуси

Как Офис Тихановской радуется возможному транзиту зерна через территорию Беларуси12
- 13.12.2022, 21:57
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Команда «детей лейтенанта Шмидта» работает слаженно, активно и цинично.
Смотрите, как это делается.
Команда «детей лейтенанта Шмидта» работает слаженно, активно и цинично.
Вот их ликование по поводу очередной «победы» над ̶б̶е̶л̶о̶р̶у̶с̶с̶к̶и̶м̶ ̶н̶а̶р̶о̶д̶о̶м̶ кровавым режимом.
«Ура! Лукашенко милостиво согласился на транзит зерна через территорию Беларуси и даже, положив лапу на сердце, заверил, что ничего взамен не требует, даже не настаивает на снятии санкций, а если разрешат отгрузку калия через литовские терминалы, то это будет просто чья-то «добрая воля».
Команда «детей» откровенно признается, что с ними эти вопросы обсуждали и они от имени белорусского народа возликовали по поводу такого классного решения в духе классических схем поддержки Лукашенко.
А белорусский народ — он идиот, и ему невдомек, что транзит зерна через диктатуру — это и есть снятие санкций.
К бабке не ходи, калий прицепится к составам с зерном и будет Лукашенко и счастье и валюта.
Зато поможем голодающим в Африке. Их ведь миллионы, а не тысячи, как политзаключенных в Беларуси.
Андрей Санников, Facebook