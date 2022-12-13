Парижская конференция собрала около 1 млрд евро для Украины 13.12.2022, 22:16

Почти половина помощи будет направлена для восстановления энергетического сектора Украины.

Министр иностранных дел Франции заявила во вторник, что страны, собравшиеся на конференции по оказанию помощи Украине в Париже, пообещали помощь на сумму около одного миллиарда евро.

Кэтрин Колонна сообщила, что это «новые обязательства благодаря проведению этой конференции. Это помощь или подарки в натуральной форме. Это не кредиты».

Она сказала, что помощь будет «распределена в ближайшие дни и в зимние месяцы, что поможет укрепить устойчивость гражданской инфраструктуры».

Почти половина помощи — около 400 миллионов — предназначена для энергетического сектора Украины, который сгибается под волной российских авиаударов.

«Мы не можем оставить их (украинцев) в одиночестве перед зимой, перед их агрессором, который стремится создать им трудности», — заявила она на пресс-конференции, передает AFP.

Колонна также подтвердила запуск новой платформы для координации гражданской помощи Украине, которая позволит донорам увидеть потребности Украины и обязательства других стран.

Новый так называемый «Парижский механизм» будет платформой реального времени, управляемой Европейской комиссией.

«Для нас в Украине это очень мощный сигнал», — заявил журналистам премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Это показывает, что весь цивилизованный мир поддерживает Украину», — добавил он.

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