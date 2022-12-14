Российский десант подорвали на минах под Никополем 14.12.2022, 8:26

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На береговой линии прогремела серия взрывов.

На береговой линии Никополя сработали минные заграждения, которые украинские защитники установили для предотвращения высадки вражеского десанта. Об этом сообщил председатель Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко в Telegram.

Как отметил Евтушенко, минные заграждения на береговой линии Никополя сработали около 8 часов вечера вторника. Жители, проживающие рядом, слышали серию взрывов.

По его словам, пострадавших среди местного населения нет. Однако он намекнул, что потери могут быть у россиян.

«На вопрос о количестве пострадавших и о том, кто именно попал на минное поле, бойцы ответили, что жители города не пострадали, но раки будут довольны», - отметил глава РВА.

Позже Евтушенко призвал местных жителей успокоиться, ведь береговая линия района находится под контролем Сил обороны Украины.

«Все нормально, уже никто никуда не плывет», - заявил Евтушенко.

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