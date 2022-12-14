Оккупанты на «нуле»: ВСУ показали два дня жизни военных РФ на передовой 14.12.2022, 12:12

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фото: Reuters

Россияне в окопах переступают через тела своих погибших товарищей.

Украинские защитники показали, как воюют оккупанты на передовой.

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов на фронте. На одном из участков фронта украинские защитники запечатлели жизнь оккупантов на «нуле».

Видео выложили в Сети.

На кадрах, запечатлевших украинский дрон, видно, как идет бой и российскими оккупантами достается от ВСУ. Российские воины, в окопы которых прилетает, не спешат помогать раненым и забирать тела погибших товарищей. Они переступают через них в окопах следующие дни.

Все, что происходит на видео с оккупантами, смешно комментирует боец ВСУ. Каждое действие врага он описывает шутками, подбирает соответствующие песни и в целом тролит россиян.

«Давайте немного отвлечемся и послушаем комментатора уровня «бог», – подписали видео авторы публикации.

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