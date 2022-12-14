Жителю Малориты присудили два года «химии» за «оскорбление» силовика 1 14.12.2022, 12:20

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Андрей Струнец

Дело рассматривала судья Ольга Смирнова.

В суде Малоритского района 29 ноября вынесен приговор местному жителю Андрею Струнцу, обвиняемому по статье 369 Уголовного кодекса в «оскорблении» представителя власти – сотрудника милиции, сообщают правозащитники.

Дело рассматривала судья Ольга Смирнова.

По материалам обвинения, 18 сентября 2021 года Андрей Струнец в Facebook опубликовал фото начальника управления надзорно-исполнительной деятельности МВД полковника милиции Н..

Суду Струнец объяснил, что увидел ссылку на запись под названием «Полицай, который добровольно пытал тысячи белорусов», в которой размещалось фотоизображение сотрудника МВД, с изображением нацистской (фашистской) символики и комментарием «Мент-полицай, который получит два пожизненных срока!». Перейдя по ссылке, просмотрел ролик, после чего сделал его репост на своей странице, полагая, что он будет доступен только для подписчиков страницы.

Политзаключенный объяснил свои действия тем, что переживал по поводу общественно-политической ситуации в стране.

Суд признал Струнца «виновным» и вынес приговор в виде ограничения свободы на срок два года с направлением в исправительное учреждение открытого типа, а также штрафа в размере 100 базовых величин на сумму 3 200 рублей.

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