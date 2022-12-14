«Возможный транзит зерна — предательство белорусского народа со стороны правительств Литвы и Украины» 1 14.12.2022, 12:55

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Кто решил спасти режим Лукашенко?

Стало известно, что режим Лукашенко согласилась на транзит зерна из Украины через свою территорию в литовские порты. Об этом сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Как белорусский режим может использовать эту ситуацию для отмены санкций? Об этом сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

— С одной стороны, Украина и Запад ужесточают санкции против режимов Лукашенко и Путина, а с другой — считают возможным транзит зерна через Беларусь. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал предложение белорусского режима ловушкой, а глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает этот вариант «коммерчески возможным». Почему такие противоречивые позиции?

— Мы наблюдаем подобную преступную диалектику на протяжении многих лет. Именно благодаря такой непоследовательной и противоречивой политике стран Запада и украинского руководства, включая «демократов» всех мастей, режим Лукашенко и существует.

Недавно стало известно о коррупционном скандале в Европарламенте, где лоббировали интересы государства Катар. Мы же знаем о лорде Белле и других отбеливателях режима Лукашенко, ведь преступный бизнес существует многие десятилетия. Люди, которые занимались грязным бизнесом с Лукашенко в руководстве Украины, никуда не исчезли. Для них он партнер по бизнесу.

Не произошло разбора полетов почему, как сообщали британские аналитические центры, российские войска, наступая на Киев, имели преимущество 12 к 1. Объяснение со стороны руководителей администрации Зеленского и спецслужб Украины о том, что «во всем виноват министр обороны Беларуси Хренин, который их обманул», не выдерживает никакой критики.

Видимо, стремление заработать в условиях войны остается у бизнесменов и политиков на Западе и в Украине.

В этой ситуации мудрость президента Литвы вызывает уважение. Надеюсь, что все-таки решение по транзиту неокончательное. Литва уже имела опыт лоббирования интересов Лукашенко ради понятных торговых отношений, но закончилось все строительством опасной атомной станции в паре десятков километров от Вильнюса.

Главе МИД Литвы Ландсбергису я бы посоветовал не забывать, что Сувалкский коридор к Калининграду проходит, в том числе, через территорию Литвы. Вильнюсу нельзя повторить ошибку Украины, когда в 21-м году торговля с Лукашенко достигла рекордного уровня, а уже в начале 22-года на Киев с территории Беларуси двинулись российские танковые колонны. Украина — большая, смогла выстоять, а что будет с Литвой, если она будет поддерживать соагрессора, неизвестно.

— Как с практической точки зрения Лукашенко может обойти санкции, используя транзит зерна?

— Звучат интересные вещи. Некоторые товарищи уже заявили, что «зерно не относится к санкционным товарам». Я скажу, что и удобрения к ним не относятся. России разрешают торговать удобрениями. В этой ситуации Лукашенко говорит: «А чем я хуже России?» Естественно, что будут сняты санкции на калий, азотные удобрениям и многое другое. В очередной раз режим Лукашенко может быть спасен, а мучения белорусского народа продлены на многие годы.

Сейчас украинцы понимают, что нельзя давать передышку Путину, потому что он передохнет и будет новая война. Также нельзя сейчас давать передышку и режиму Лукашенко. Ситуация в экономике катастрофическая, зачем его спасать? Спасение режима Лукашенко — это оказание помощи Путину.

Естественно, не идет речь о том, что Лукашенко — гуманист и думает об африканских детях. Он ближе по своему психотипу к советским серийным убийцам Чикатило и Михасевичу. Снятие санкций на транзит, буду называть вещи своими именами, это как награждение Лукашенко почетной грамотой и крупной денежной премией. Это то же самое, что наградить Чикатило и Михасевича, которые, кстати, были членами КПСС и крепкими советскими общественниками, а в свободное время от гражданской активности насиловали и убивали людей.

Надеюсь, что включится общественное мнение Литвы, Украины, Беларуси и зарвавшимся торгашам объяснят, что совсем не о детях Африки в этой ситуации идет речь. Здесь будет попытка снять санкции со всего спектра товаров. Мы это не раз уже видели, к сожалению, в нашей трагической белорусской истории.

— Почему фактическую отмену санкций приветствует офис Тихановской, который якобы выступал за их введение?

— Это как раз криводушие. Товарищ Франак Вечорко правильно сказал, что формально зерно не является санкционным продуктом, но, как говорилось выше, удобрения им также не является. Это однозначно ведет к снятию санкций с белорусского калия, а его ведь нужно как-то везти — будут сняты санкции и с нефтепродуктов, изготовленных из кровавой российской нефти.

Для этого и нужна Тихановская в Литве вместе со своим офисом. С одной стороны — Тихановская находится в Вильнюсе, а с другой — Литва стала главным торговым партнером режима Лукашенко на Западе. Все довольны, все смеются, только никто не думает о белорусских политзаключенных и вообще о белорусских людях. Напомню, что Лукашенко совсем недавно расширил действие смертной казни на очень широкий круг лиц — десятки тысяч чиновников и военных, чтобы не падала дисциплина. И вот такой подарочек ему идет от руководства Украины и Литвы.

Абсолютно понятно, что кровавый транзит — это предательство интересов белорусского народа и провоцирование режима Лукашенко к новой агрессии. Смешно думать, что это не согласовано с Путиным. Кстати, несколько месяцев назад были заявления путинских чиновников о том, что хорошо бы, чтобы этот транзит был через Беларусь. Это для аналитиков, которые будут объяснять, что эта сделка направлена против Москвы. На самом деле, это не так.

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