Под Слонимом заметили танковую колонну

Под Слонимом заметили танковую колонну1
- 14.12.2022, 13:13
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Техника заехала прямо в деревню.
В деревнях Слонимского района замечено движение танков.
Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная «проверка боевой готовности», которая на самом деле превратилась в массовую переброску войск. К украинской границе направили 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду и эшелон военной техники из Витебска.
❗️ В деревнях Слонимского района замечено движение танков. pic.twitter.com/VXjRcW61vn— Сharter97.org (@charter_97) December 14, 2022