Под Слонимом заметили танковую колонну

Техника заехала прямо в деревню.

В деревнях Слонимского района замечено движение танков.

Вчера сайт Charter97.org сообщил, что в Беларуси по приказу Лукашенко началась внезапная «проверка боевой готовности», которая на самом деле превратилась в массовую переброску войск. К украинской границе направили 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду и эшелон военной техники из Витебска.

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