В Мелитополе ВСУ уничтожили руководящий состав 58-й армии России 14.12.2022, 13:30

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Стали известны последствия мощных ударов в Запорожской области.

Вооруженные Силы Украины уничтожили руководящий состав 58 общевойсковой армии России во временно оккупированном Мелитополе. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в своей сводке.

Кроме того, ВСУ нанесли еще ряд других болезненных ударов по оккупационной армии в Запорожской области.

«Подтверждено поражение противника Силами обороны Украины за предыдущие дни в Запорожской области. Так, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника», – говорится в своде Генштаба.

58-я общевойсковая армия — оперативное объединение сухопутных войск РФ, которое находится в составе Южного военного округа. Ее подразделения причастны к геноциду чеченского народа в 1990-2000-х годах, а также к войне РФ против Грузии в 2008 году.

Напомним, вечером в субботу, 10 декабря, жители временно захваченного войсками РФ Мелитополя слышали более десяти громких взрывов. Это были удары ВСУ по российским базам. По информации городского головы Ивана Федорова, как следствие, после этих ударов среди оккупантов слишком много 200-х и 300-х.

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