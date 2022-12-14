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Путин неожиданно отменил послание к Федеральному собранию

  • 14.12.2022, 13:52
Путин неожиданно отменил послание к Федеральному собранию
Фото: Getty Images

Ранее сообщалось, что оно все-таки состоится.

Глава Кремля Владимир Путин отменил ежегодное послание Федеральному собранию.

Об этом сообщает ТАСС.

Пропагандисты объяснили это тем, что послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего выступления.

«Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — заявил собеседник росСМИ.

Информацию о переносе послания подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Ранее издание РИА «Новости» сообщало, что российский диктатор обратится к Федеральному собранию 27 декабря.

Как писал сайт Charter97.org, Путин отменил большую пресс-конференцию с российскими журналистами.

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