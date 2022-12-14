Путин неожиданно отменил послание к Федеральному собранию
- 14.12.2022, 13:52
Ранее сообщалось, что оно все-таки состоится.
Глава Кремля Владимир Путин отменил ежегодное послание Федеральному собранию.
Об этом сообщает ТАСС.
Пропагандисты объяснили это тем, что послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего выступления.
«Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — заявил собеседник росСМИ.
Информацию о переносе послания подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Ранее издание РИА «Новости» сообщало, что российский диктатор обратится к Федеральному собранию 27 декабря.
Как писал сайт Charter97.org, Путин отменил большую пресс-конференцию с российскими журналистами.