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Режим Лукашенко перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой

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  • 14.12.2022, 14:53
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Режим Лукашенко перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой

К «проверки боеготовности» начинают привлекаться новые части.

Белорусские мониторинговые группы сообщают, что режим Лукашенко перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой.

Как минимум 20 танков перебрасывают на полигон под городом Гродно, находящийся на северо-западе Беларуси. Кроме того, на второй день «проверки боеготовности» к ней начинают привлекаться новые части и соединения Вооруженных сил Беларуси.

Ранее сайт Charter97.org опубликовал видео танковой колонны под Слонимом.

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