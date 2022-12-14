Режим Лукашенко перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой 1 14.12.2022, 14:53

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К «проверки боеготовности» начинают привлекаться новые части.

Белорусские мониторинговые группы сообщают, что режим Лукашенко перебрасывает танки к границе с Польшей и Литвой.

Как минимум 20 танков перебрасывают на полигон под городом Гродно, находящийся на северо-западе Беларуси. Кроме того, на второй день «проверки боеготовности» к ней начинают привлекаться новые части и соединения Вооруженных сил Беларуси.

Ранее сайт Charter97.org опубликовал видео танковой колонны под Слонимом.

❗️ В деревнях Слонимского района замечено движение танков. pic.twitter.com/VXjRcW61vn — Сharter97.org (@charter_97) December 14, 2022

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