Михаил Саакашвили вновь объявил голодовку 14.12.2022, 14:55

Михаил Саакашвили

Политик требует участия в судебном процессе.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку, сообщил его адвокат Шалва Хачапуридзе после встречи с политиком в тбилисской клинике «Вивамеди». Это – третья голодовка Саакашвили после его задержания 1 октября 2021 года, пишет «Эхо Кавказа».

Сегодня Тбилисский городской суд вновь отложил рассмотрение ходатайства об отсрочке приговора Саакашвили по состоянию здоровья. В Специальной пенитенциарной службе заявили, что не смогли обеспечить дистанционное включение Саакашвили по техническим причинам.

Адвокат прочитал журналистам письмо Саакашвили. Политик требует участия в судебном процессе и говорит, что осознает все риски, связанные с голодовкой.

«Я буду голодать до тех пор, пока не получу твердые гарантии того, что смогу подключиться к собственному процессу хотя бы по видеосвязи. Всякой насмешке и унижению есть предел», – заявил Саакашвили.

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