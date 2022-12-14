Экс-ан-Прованс завоевал титул Европейской столицы инноваций 2022 14.12.2022, 16:38

Французский город получит приз в 1 миллион евро на дальнейшее развитие.

Французский город Экс-ан-Прованс завоевал титул Европейской столицы инноваций (iCapital). Этим призом ежегодно награждаются европейские города, которые активно используют в своей работе инновации и поддерживают их развитие, пишет «Европульс».

Например, в Экс-ан-Провансе работает большое количество лабораторий и центров, через которые местные жители могут принимать участие в управлении общественным транспортом, отходами, очисткой воды, городским планированием, экономическим развитием и охраной окружающей среды. Кроме того, в городе есть первый во Франции технологический парк, посвященный переходу на возобновляемые источники энергии. В настоящее время в Экс-ан-Провансе работают 110 стартапов и компаний, разрабатывающих передовые технологии в сфере энергетики, агротехнологий, очистке воды или «зеленой» химии.

Экс-ан-Прованс получит приз в 1 миллион евро на дальнейшее развитие. Еще 2 города-финалиста получат по 100 тысяч евро. Ими стали Эспоо (Финляндия) и Валенсия (Испания).

Первой Европейской столицей инноваций стала Барселона в 2014 году. На это звание может претендовать город с населением больше 250 тысяч человек из стран ЕС и стран ассоциированных участников европейской программы поддержки исследований и инноваций Horizon Europ.

В дополнение к основной номинации в этом году в рамках конкурса была вручена награда «Растущий инновационный город Европы», ориентированная на города с населением от 50 до 249 тысяч жителей. Приз в этой номинации достался городу Харлем (Нидерланды). Город получит 500 тысяч евро в качестве награды.

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